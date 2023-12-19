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قفزة الموت.. النيابة تحقق في وفاة شاب سقط من قطار بالجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مصرع شاب إثر سقوطه من قطار بمنشأة القناطر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الشاب سقط نتيجة اختلال توازنه أثناء قفزه من قطار خلال سيره.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع أحد الأشخاص بمنشأة القناطر، نتيجة حادث قطار.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا كان يستقل القطار وحاول القفز منه خلال سيره، لعدم توقف القطار بالمحطة الخاصة ببلدته، فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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