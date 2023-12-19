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قتل واحد وأصاب الثاني.. مشاجرة بين سائق وعاملين تنتهي بجثة ومصاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سائق بالفيوم؛ لقيامه بإطلاق أعيرة نارية ووفاة عامل وإصابة آخر.

تبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاملَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) بهما إصابات رش خرطوش ووفاة أحدهما وبسؤال الـمُصاب قرر أنهما تقابلا مع (سائق- مقيم بذات الدائرة) حدثت بينهم مشاجرة لخلافات سابقة بينهم أطلق خلالها الأخير عيارين ناريين من (فرد محلي) كان بحوزته مما أدى إلى إصابته ووفاة الآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة وبحوزته (السلاح المستخدم – عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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