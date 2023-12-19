أمطار وانخفاض حرارة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في التراجع بداية من اليوم حيث تسجل القاهرة 22 درجة، وتصل بنهاية الأسبوع لـ20 درجة، بينما تكون الصغرى على معظم المناطق بين 13 و14 درجة.

وأضافت أن حالة الطقس خلال الفترة الحالية تشهد أجواء خريفية تميل إلى شتوية على محافظات السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت: "فترات الليل تشهد مزيدا من الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة خاصة الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر".

وأكدت أنه يوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وأوضحت أن الأمطار لن تكون مؤثرة على أي أنشطة يومية، لافتة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب المحافظات.

اقرأ أيضًا:

التقديم بدأ اليوم.. ننشر كراسة شروط الإسكان المتميز والحجز بالأسبقية

الإعلان التكميلي.. تفاصيل رسوم التحويل بشقق سكن لكل المصريين