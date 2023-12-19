شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة تعلن تسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا وتلغى الورقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة منها إلغاء تسجيل الوفيات والمواليد ورقيا ونفى الحكومة ذبح سلالات دواجن نادرة لعدم توافر الأعلاف، بالإضافة إلى إعلان مسابقة الأم المثالية 2024 والتغطية المستمرة للحرب على قطاع غزة، وإلى أهم الأخبار.

"التضامن" تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية 2024 ولمدة شهر

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة شهر، حيث يستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من « قادرون باختلاف » حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية " ماجستير- دكتوراه" ، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة ، وأم لشهيد من الشرطة.

الصحة تعلن إلغاء التسجيل الورقى للمواليد والوفيات.. وتؤكد: أصبح إلكترونيا

قال الدكتور أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إلغاء التسجيل الورقى للمواليد والوفيات من مكاتب الصحة بالجمهورية.

حرب غزة يصيب المجتمع الإسرائيلى بالجنون.. العملية فاقمت الشكوك حول قدرة حكومة نتنياهو على حماية مواطنيه

يبدو أن التداعيات الكبيرة التي ترتبت على عملية طوفان الأقصى لم تقتصر على مجرد انكشاف حقيقة قوة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته، وإنما باتت ممتدة لتشمل العديد من المناحي الأخرى، ربما أبرزها الجانب المجتمعي، داخل المستوطنات، والتي بات يشعر أهلها بحالة من الذعر، خوفا من تكرار مثل هذه العمليات، وهو ما يعكس بعدا جديدا للشكوك المتنامية فى الداخل الإسرائيلي حول قدرة حكومة نتنيهاو القائمة على تحقيق أدنى درجات الأمن لهم، خاصة مع مواصلة الانتهاكات التي ترتكب على الأراضى الفلسطينية.

وكشف دراسة عرضتها جامعة يافا، عن إصابة 60% من المجتمع الإسرائيلي باضطرابات التوتر الحاد، بعد عملية طوفان الأقصى.

الحكومة تنفى ذبح سلالات دواجن نادرة لعدم توافر الأعلاف

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء تزعم ذبح عدد من سلالات الدواجن المصرية النادرة نتيجة عدم توافر الأعلاف، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بمدينة 15مايو.. وأعمال مرافق وزراعة ببرج العرب

أعلن جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن طرح 7 محال تجارية بأنشطة متنوعة، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (19م٢ : 40 م٢)، بسوق منطقة زهور مايو بالمدينة، للبيع بمزاد علنى.

وزارة الصحة: خدمات طبية لمختلف الجنسيات المقيمة فى مصر دون تمييز

استقبلت وزارة الصحة والسكان، الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة آليات التعاون المختلفة بعدد من الملفات الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمقيمين على أرض مصر من غير المصريين من الوافدين ، بما يضمن الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم وتعزيز أمنهم الصحي، وتعزيز إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية خاصة البرامج الصحية والتعليمية.

رئيس الوزراء يشهد توقيع صفقة هامة فى برنامج الطروحات غدا

يشهد غدا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة، بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى سبق إقرارها.

الأرصاد: سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية وأجواء باردة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء باردة خلال الصباح الباكر لطيفة نهارا باردة أيضا خلال ساعات الليل.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تشير صورة الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق محدودة.

القاهرة الإخبارية: تجدد الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق فى قطاع غزة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بتجدد الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة، مشيرا إلى ان القصف تسبب في دمار هائل في عدة مناطق بمخيم البريج وسط غزة.

وذكر مراسل القناة، أن زوارق حربية إسرائيلية استهدفت مناطق شرق رفح وخان يونس.

وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن التقديرات الحالية أقل بكثير من العدد الفعلي للقتلى فى غزة، وفق ماذكرت شبكة بي بي سي.

بيراميدز يستضيف صن داونز فى مواجهة البحث عن الصدارة بدورى أبطال أفريقيا

يستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، فى رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فى مواجهة صعبة علي الفريقين، ويبحث كل منها عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط التى ستساهم فى التأهل من دور المجموعات نظرًا لتساوى فرق المجموعة الاربعة في النقاط.

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب ثانية ثانوى بالجيزة.. التفاصيل

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحان طلاب الصف الثاني الثانوي العام (عربي - لغات) الفصل الدراسي الأول "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.