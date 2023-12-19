شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية بالجيزة مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن مناطق:" العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عتمان، تفرعات شارع الجمهورية، طريق 11"، وذلك لمدة 8 ساعات، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 22/ 12 / 2024 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 23/ 12/ 2024.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال إصلاح هبوط صرف صحى نتيجة كسر مفاجئ بخط صرف صحى قطر 700 مم بشارع طراد النيل خلف المركز الطبى بالحوامدية، الأمر الذى يتطلب تحويل مسار خطوط مياه أقطار 400مم، 280 مم للتمكن من إصلاح هبوط الصرف الصحى.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.