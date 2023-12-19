شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: متحور كورونا الجديد سريع الانتشار ويصيب الحالات السابق تطعيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المتحور الجديد لكورونا 1.JN ذو معدل انتشار كبير، وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد -23، والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN.

واستكمل: معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أوميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور والمخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه 1 IN لا تزال منخفضة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوضع الوبائى مستقر والتطعيمات متوفرة، ويتم تلقيها فى مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات اذا كنت مريضا.