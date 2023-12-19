شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أمريكى: الرئيس السيسى يشكل مستقبل مصر بعد فوزه بولاية ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير لوكالة "ميديا لاين" الأمريكية أن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية ثالثة، يأتى وسط تحديات كثيرة كما أن هذا الفوز من شأنه أن يشكل مستقبل مصر خلال السنوات المقبلة.

وقالت الوكالة - في تقريرها الذي نشرته عبر موقعها الالكترونى اليوم الثلاثاء، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أمس الاثنين، إعادة انتخاب الرئيس الحالي السيسي لولاية أخرى مدتها ست سنوات بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد.

وسلط التقرير الضوء على إعلان رئيس هيئة الانتخابات الوطنية المستشار حازم بدوي، النتائج، معلنا أن انتخابات هذا العام شهدت إقبالا تاريخيا من الجمهور المصري ، ففي 9376 مركز اقتراع على مستوى البلاد، صوت المصريون في 11 ألفا و631 لجنة فرعية يشرف عليها أكثر من 15 ألف قاض وأدلى ما يقرب من 66.8% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية هذا العام أو 44.7 مليونا من أصل 67.3 مليونا بشكل عام..منوها بأن السيسي حصل على نسبة 89.6% من الأصوات.

كما أبرزت الوكالة الأمريكية كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري بعد إعلان فوزه قائلا: "لقد تابعت مشهد الانتخابات عن كثب، وأريد أن أعرب عن عظيم امتناني لجميع المصريين الذين شاركوا في الانتخابات خلال هذه "الظروف الدقيقة" التي تواجهها البلاد، وأبرزها الحرب على حدودنا، والتي تشكل تحديات للأمن القومي والقضية الفلسطينية".