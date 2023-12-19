شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الناتو كذب علينا عندما وعد بعدم التوسع قرب حدودنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حلف الناتو بالكذب عندما وعد بعدم التوسع قرب الحدود الروسية، مشيرا إلى مواصلة الغرب شن حربه الهجينة ضد روسيا.

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا لن تتخلى عن تحقيق أهدافها في العملية العسكرية، مشيرا إلى تقديم الدعم للقوات الروسية فى العملية العسكرية بأوكرانيا.

وأضاف بوتين: "نقوم بتحليل الأوضاع على الجبهات لتقديم الدعم لجنودنا، ونعمل على إنتاج نماذج أحدث من الأسلحة لدعم قواتنا، ونحن أنجزنا مهام المنطقة العسكرية الشمالية بمهنية وشجاعة".

وأكمل الرئيس الروسى: "قواتنا صاحبة المبادرة بمنطقة القتال ونقوم بما نراه ضروريا، والصناعات العسكرية الروسية أسرع من نظيرتها الغربية"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الأوضاع الاجتماعية للمشاركين فى العملية العسكرية.