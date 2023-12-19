شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ليس لدينا أزمة فى إنتاج البصل.. وتخزين التجار السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،أن مساحة زراعة البصل هذا العام لم تنخفض كثيرا عن الاعوام السابقة وبالتالي نفس كمية الانتاج تقريبا متقاربة ولا يوجد فيها عجز كبير يتسبب في هذه الزيادة غير المبررة في سعر البصل، لافتة إلى أن التجار هم الذين يقومون بتخزين البصل وليس المزارعين وليس لدينا أزمة فى إنتاج البصل، فمصر من أفضل 5 دول فى العالم فى إنتاج البصل، والإنتاج يكفي الاستهلاك المحلى ولدينا فائض كبير أيضا للتصدير.

وأوضحت الوزارة أن الصادرات الزراعية ليست السبب في ارتفاع أسعار البصل، لأن صادراتنا هذا العام أقل بمائة ألف طن عن العام الماضي، وذلك نتيجة قرار الحكومة في ستمبر الماضي بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر ثم تمديد القرار ثلاثة أشهر أخرى فصادرات مصر من البصل هذا العام 2023 بلغت 412 ألف طن فقط في حين تجاوزت ال 500 ألف طن العام الماضى 2022.

وأكدت الوزارة أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو الذي وجه بالقيام بحملات تفتيشية مكثفة على مفارش البصل لدى التجار في كل المحافظات، وهو الذي تواصل مع الاجهزة المعنية للمشاركة في هذه الحملات، كما وجه بحصر كافة مفارش البصل على مستوى الجمهورية ومراجعة تراخيصها وتحرير محاضر للمخالفين فورا .

كما أكدت الوزارة أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية .