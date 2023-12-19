شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى B لا يسبب الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإلتهاب الكبدى الفيروسى B لا يتسبب فى الإصابة بالمرض ويوفر الحماية الكاملة بدرجة عالية من العدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى B متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 معلومات مهمة عن لقاح الالتهاب الكبدى بى، مؤكدة أن اللقاح مهم لجميع الفئات خاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس بى مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة. وتابعت: "اللقاح مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس B ومن يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى".

واستكملت الوزارة: "عادةً ما يُعطى لقاح التهاب الكبد B على هيئة ثلاث أو أربع حقن على مدى ستة أشهر"، مؤكدة: لا تحدث الإصابة بالتهاب الكبد B بعد تلقى التطعيم لأنه يوفر الحماية بدرجة كبيرة".