شكرا لقرائتكم خبر عن "الشئون الخارجية": انتخاب الرئيس السيسى فرصة لاستكمال مسيرة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المجلس المصرى للشئون الخارجية عن ثقته فى أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة يوفر فرصًا كبيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتعافى الاقتصادى، رغم الأوضاع الإقليمية والدولية غير المواتية، والتى يجرى التعامل معها بأقصى درجات الحكمة، بما يصون مصالح مصر العليا وأمنها القومي.

وثمن المجلس، فى بيان له اليوم الثلاثاء، الإقبال الشعبي الكبير وغير المسبوق على عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وهنأ المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفوزه فى الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها بعد ظهر أمس، بنسبة مشاركة مجتمعية تاريخية بلغت 66.8%.

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