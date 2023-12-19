شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تنشر انفوجرافا يسلط الضوء على جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تصميمات معلوماتية "انفوجراف - Infographics" تسلط الضوء خلاله على أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف رعاية المصريين بالخارج.

وتناول الإنفوجراف جهود الوزارة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وإتاحة البدائل الآمنة، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومن بينها تأهيل وتدريب الشباب، حيث قدمت الوزارة نحو 341 دورة توعوية في 19 محافظة، استفاد منها 8656 شابا وفتاة، بجانب تدريب 3334 مدربا لتوعية الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتقديم 257 دورة تدريبية للشباب على حرف مختلفة، استفاد منها أكثر من 6 آلاف شاب في 18 محافظة.

وفي نفس السياق، استعرض الإنفوجراف دور وزارة الهجرة في توعية نحو 2 مليون، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ضمن حملة طرق الأبواب، في اطار جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، في 183 قرية مصدرة للهجرة غير الشرعية في 11 محافظة، كما عقدت وزارة الهجرة 31 لقاء جماهيريا، بمشاركة نحو 20 ألف شخص في هذه المؤتمرات، والتي شارك فيها ممثلون عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرحوا استراتيجيات تمويل المشروعات، وكذلك استعراض نماذج ناجحة من مشروعات الشباب لتحفيز غيرهم على العمل والسعي داخل الوطن، وألا يجازفوا بأرواحهم في رحلات الموت، كما تضمنت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" أيضا 31 قافلة طبية في 16 محافظة، تم أثناؤها علاج 6291 من المواطنين.

وأبرزت وزارة الهجرة جهود التعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد مرتفع وتحفيز المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية، وإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن التوصيات الصادرة عن النسخة الثالثة المؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في أغسطس 2022، حيث وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان، لطرح أراض ووحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج لاستيعاب طلبات المصريين بالخارج بشكل دائم على أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصرى ويتم السداد بالدولار.

وأشارت التصميمات التي نشرتها وزارة الهجرة إلى الترويج للخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج، ودفع قيمة التأمينات بالدولار، وذلك للعمل على زيادة حصيلة الموازنة من العملة الصعبة، بجانب إطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتي توفر الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار، لتوفير حماية تأمينية للمصري في الخارج ويمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.

وفي السياق ذاته، أبرزت وزارة الهجرة جانبا مما تقدمه للمصريين بالخارج، والتي شملت أيضا مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج، وتسوية المواقف التجنيدية للمصري بالخارج، حيث تم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، بجانب مبادرة المستثمرين من المصريين بالخارج والتي جاءت تحت عنوان "لماذا نستثمر في مصر؟"، ولاقت إقبالا واسعا من المصريين في العديد من الدول، وتضمنت فيديوهات قصيرة تحمل رسائل طمأنة ودعم الاقتصاد المصري، قدم فيها خبراؤنا من المصريين بالخارج ما لمسوه بأنفسهم من تيسيرات كبيرة أتاحتها الدولة المصرية للمستثمرين، وشملت تعديلات تشريعية وتخفيضات الضرائب، وطرح خارطة الاستثمار الصناعي وغيرهم.