نقيب العلاج الطبيعى: المواطنون أيدوا السيسي بالانتخابات لما حققه من إنجازات

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية، وجميع أعضاء الجمعية العمومية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بأغلبية بمقعد الرئاسة، لدورة جديدة بعد استحقاق دستورى كبير، أشاد به العالم كله.

وأضاف سعد: "نتقدم بأصدق التهانى القلبية بفوزكم فى الانتخابات الرئاسية، ونيلكم ثقة الشعب المصرى النبيل، والذى بادلكم الثقة والتأييد لما حققتموه من إنجازات فى جميع المجالات التنموية".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.