شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية تطلق تطبيق "سنابل" لتسويق منتجات المرأة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منظمة المرأة العربية تطبيق ( سنابل ) الإلكتروني عبر منصتها الإعلامية ويهدف إلى مساعدة السيدات والفتيات صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى تسويق منتجاتهن إلكترونيا فى أكثر من 16 دولة عربية واقليمية.

يستهدف هذا المشروع السيدات اللاتي لديهن مشروعات قائمة بالفعل في مجال المشغولات اليدوية بمختلف أشكالها وأنواعها، وكذلك المنتجات الزراعية والحيوانية .

ويقدم المشروع كافة المعلومات والبيانات حول كيفية إعداد دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يحتوى التطبيق على عدد من الفيديوهات التوعوية والإرشادية.

وعن كيفية الوصول للتطبيق أشارت المنظمة إلى أنه يمكن تحميل هذا التطبيق من خلال الروابط التالية:

رابط التطبيق على iOS:

رابط التطبيق على Android: