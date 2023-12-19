شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيب الملوثات لمصادرها" تقنية حديثة إضافتها وزارة البيئة لمنظومة رصد نوعية الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة ، أن مشروع إدارة التلوث و صحة البيئة الممول من البنك الدولي لدعم مصر في وضع إستراتيجية و خطط لإدراة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى، يشمل مجموعة من الدراسات، دراسة تقنية حديثة تسمى "تنسيب الملوثات لمصادرها"، يجري حالياً إضافتها لمنظومة الرصد و التحليل والإدارة في الهواء المحيط .

وأكد تقرير البيئة الصادر مؤخرا ، أن هذه التقنية تدعم مصر فى وضع إستراتيجية وخطط واقعية لإدارة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى، من أجل تحقيق هدف خفض حقيقي وواقعي لنسب و تركيز الجسيمات الصلبة العالقة، في هواء المدن الرئيسية بالقاهرة الكبرى.

وأوضح التقرير أنه تم البدء فى عمليات تنفيذ تجميع العينات، للبدء لإجراء عمليات التحليل الكيميائى للجسيمات الصلبة المتراكمة على الفلاتر ، تلك التى يتم تجميعها لإجراء التحاليل اللازمة، والتى سيتم من خلالها تحليل البيانات لها، من أجل البدء فى إعداد دراسة لتنسيب الملوثات لمصادرها المختلفة.

جدير بالذكر أنه تضمن التقرير الإجراءات المتخذه لتحسين نوعية المياه، والتقرير النهائي لوضع المياه بمنطقة البحر المتوسط وخليج العقبة والسويس.