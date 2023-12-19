شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 400شجرة فى المنطقة الصناعية بشق الثعبان لمواجهة تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر
واوضحت وزارة البيئة انه تم البدء فى اعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان جنوب محافظة القاهرة، والتى تم تخصيص حوالى 4400 شجرة بهدف تحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة، حيت تم البدء فى اعمال التشجير فى الكيلو الاول من المنطقة، وتم زراعه 400 شجرة.
واشارت البيئة إلى أنه تم الدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابع لوزارة البيئة لإجراء عمليات الرصد البيئى بمنطقة شق الثعبان لتقييم حالة جودة الهواء فى إطار أعمال التطوير التى تتم فى المنطقة حاليا،
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى ، ضمت مبادرة حياه كريمة بمرحلتيها الاول والثانية.
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