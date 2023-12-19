شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 400شجرة فى المنطقة الصناعية بشق الثعبان لمواجهة تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة اخر مستجدات حملات التشجير، وجهود ادارة نوعية الارض والتربة التابعة للوزارة من خلال مقترح آليات لرصد ومراقبة جودة التربة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية رصد وتتبع تلوث التربة بالتعاون مع الجهات المعنية.

واوضحت وزارة البيئة انه تم البدء فى اعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان جنوب محافظة القاهرة، والتى تم تخصيص حوالى 4400 شجرة بهدف تحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة، حيت تم البدء فى اعمال التشجير فى الكيلو الاول من المنطقة، وتم زراعه 400 شجرة.

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‏واشارت البيئة إلى أنه تم الدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابع لوزارة البيئة لإجراء عمليات الرصد البيئى بمنطقة شق الثعبان لتقييم حالة جودة الهواء فى إطار أعمال التطوير التى تتم فى المنطقة حاليا،

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى ، ضمت مبادرة حياه كريمة بمرحلتيها الاول والثانية.

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