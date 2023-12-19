شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية وبناء مخالفا بالصف على 3آلاف م2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الجيزة حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف في كافة المراكز والمدن والأحياء وعلى مدار الساعة فى ضوء توجيهات الدولة فى ذلك الصدد.

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة الصف بعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الفوري حيال كافه المخالفات.

وتابع المحافظ جهود مركز ومدينة الصف فى التعامل مع مخالفات البناء خلال أسبوع حيث تم إزالة 25 حالة تعدٍ على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة وبناء مخالف وذلك بقرى كفر طرخان، الاقواز، غمازة الكبرى، تل حماد، الاخصاص، الديسمى، عرب الحصار بحرى، اسكر، نجوع العرب، عرب القميعى، غمازة الصغرى، الشرفا، الكداية ومدخل الشوبك وذلك بإجمالى مساحه 3 آلاف م2 تقريبًا.

شملت المخالفات إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء خارج الحيز العمراني حيث تنوعت ما بين حوائط بالبلوك الأبيض وشدات خشبية وغرف ومنشآت بالطوب وسملات وقواعد خرسانية، بالإضافة الى إزالة جمالون من الحديد والصاج على مساحة 500م2.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بأهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالجيزة



الجيزة تزيل 25 حالة تعد على الاراضي الزراعية



حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية



محافظة الجيزة تواصل حملاتها لمواجهة المخالفات