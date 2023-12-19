شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصناعات الهندسية: فوز الرئيس السيسى ضمانة لتوطين الصناعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الفقى، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بداية لولاية نتشارك فيها المسؤولية كلاً في موقعة والعمل مع الرئيس بإخلاص وأمانة، وهو ضمانة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأناها مع الرئيس قبل تسعة سنوات ومستمرين الي النهاية، ونجدد نحن عمال مصر وعمال الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عهدنا مع الرئيس السيسي علي ما بدأناه في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا الي ان نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس في الانتخابات انما تعكس حالة الاصطفاف الوطني، وايضا لاستكمال النهضة الصناعية والزراعية، تحيا مصر.. تحيا مصر.
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