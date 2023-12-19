الصحة العالمية: تفشى الكوليرا فى 7 بلدان بإقليم شرق المتوسط

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا بشأن حالة الطوارئ في إقليم شرق المتوسط اليوم الثلاثاء ، وهو المؤتمر الأخير هذا العام 2023.

من جانبه قال ‏الدكتور أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، هناك معاناة باقليم شرق المتوسط لا يتصورها إنسان، حيث يضم الاقليم أكثر الناس معاناة فى سوريا والقرن الافريقي والسودان والوضع الانسانى فى غزة.

وأضاف، إن المسئولين عن نقل الأخبار يتم قتلهم وهناك هجمات بدون طيار على ريف دمشق وبيروت، واحتمال وقوع كارثة إنسانية تعصف بالمنطقة بأسرها، محذرا من تفشى الكوليرا فى إقليم شرق المتوسط حيث وصلت 7 بلدان، والتى يمكن أن تؤدى إلى الوفاة فى ساعات، حيث تنتشر فى غزة والسودان.

ووفقا لبرنامج الغذاء فإن 90% يعانون من الجوع وينامون بدون طعام، وتدعو المنظمة لوقف إطلاق النار، وفى السودان هناك أكبر نزوح للأطفال.

شارك في المؤتمر كل من ‏الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.