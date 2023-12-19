شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يستعرض الجهود الوطنية لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة اليوم التعريفي الرابع حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والذي استهدف توعية 50 موظف وموظفة من وزارة العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية .

استعرضت إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة جهود المجلس في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث، وأهمية العمل على القضاء عليها، و جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وما تقدمه من أنشطه.

وقد أكدت القاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان، أن هذه الفعاليات تأتى تنفيذاً للعديد من الاستراتيجيات الوطنيه التى أطلقتها مصر وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 والاستراتيجيه الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأه والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيچيه وزارة العدل والتى حرصت من خلالها على تطبيق رؤية الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولي بالرعاية وعلى رأسها المرأه والطفل.

وعرض الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفنى لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدله.