شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للدارتس فعاليات بطولة الدارتس (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي 51 "بمقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة (42) طالبًا وطالبة من (10) جامعات، و (20) مشرفًا ومشرفة ومدربًا، وذلك برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة عن الآتي:

** نتائج سباق الطلبة:

- المركز الأول: علي حسن العادلي (الأكاديمية البحرية)

- المركز الثاني: يوسف حمدي كامل (الجامعة البريطانية)

- المركز الثالث: يوسف محمد جمعة (جامعة قناة السويس)

- المركز الثالث مكرر: عبد الوهاب خالد (جامعة قناة السويس)

* ⁠* نتائج سباق الطالبات:

- المركز الأول: علياء إبراهيم صبح (جامعة قناة السويس)

- المركز الثاني: نورهان حازم أحمد (جامعة قناة السويس)

- المركز الثالث: سلمي محمد سعيد (جامعة قناة السويس)

- المركز الثالث مكرر: جنة مجدي عبد المنعم (جامعة السلام)