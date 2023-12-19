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إعلان نتائج بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا المصرية

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القاهرة - سامية سيد -  نظم الاتحاد الرياضي  للجامعات بالتعاون مع الاتحاد المصري للدارتس فعاليات بطولة الدارتس (طلبة - طالبات) للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي 51 "بمقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة  (42) طالبًا وطالبة من  (10) جامعات، و (20) مشرفًا ومشرفة ومدربًا،  وذلك برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، 

 

 

 

 وقد أسفرت نتائج منافسات البطولة عن الآتي:

 

 

 

** نتائج سباق الطلبة:

 

- المركز الأول: علي حسن العادلي (الأكاديمية البحرية)

 

- المركز الثاني: يوسف حمدي كامل (الجامعة البريطانية)

 

- المركز الثالث: يوسف محمد جمعة (جامعة قناة السويس)

 

- المركز الثالث مكرر: عبد الوهاب خالد (جامعة قناة السويس)

 

 

 

* ⁠* نتائج سباق الطالبات:

 

- المركز الأول: علياء إبراهيم صبح (جامعة قناة السويس)

 

- المركز الثاني: نورهان حازم أحمد (جامعة قناة السويس)

 

- المركز الثالث: سلمي محمد سعيد (جامعة قناة السويس)

 

- المركز الثالث مكرر: جنة مجدي عبد المنعم (جامعة السلام)

 

 

 


نتائج بطولة الدارتس للجامعات

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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