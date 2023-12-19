شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة والفاو يدربان 120 مزارعًا فى أسوان على أفضل الممارسات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية أن ذلك يأتى فى إطار مشروع زيادة انتاجية الماء للزراعة المراعية للتغذية وتعزيز الأمن الغذائى والتغذية والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية
واشتملت الدورة التدريبية على تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية وكذلك استدامة خصوبة التربة والمحافظة على مستويات العناصر الغذائية في التربة وذلك عن طريق تعويض استنزاف العناصر الغذائية والاهتمام بالتسميد العضوى مما له من أثر على تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية.
كما احتوى التدريب على استخدام طرق الرى الحديثة واهمية الاستخدام الأمثل لمياه الري كما تم تدريب المزارعين على المكافحة المتكاملة للحشائش والأمراض الآفات من خلال تطبيق مدارس المزارعين الحقلية
كما أشادت مدير المشروع مهندسة نجلاء البندارى بالتعاون المثمر مع مركز البحوث الزراعية من أجل دعم صغار المزارعين.
و أشاد الدكتور أحمد فوزى القط المنسق الوطنى للمشروع بجهود منظمة الفاو ودعمها لصغار المزارعين فى صعيد مصر وكذلك دعمها فى تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية.
وفي سياق متصل وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة قام مدير معهد المحاصيل الحقلية بمتابعة زراعات القمح في محافظة أسوان والانبات وحصر المساحات على الواقع.
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