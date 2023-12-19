شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 14 ألف جرعة تحصين بيطرى بالشرقية منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية التابعة لوزارة الزراعة الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، حيث تم ضبط 263 عبوة لـ 38 صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و 14 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية.

‫ واعتمدت هيئة الخدمات البيطرية عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

وتشن وزارة الزراعة حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

جدير بالذكر أن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.