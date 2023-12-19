شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: لقاء الرئيس السيسى بمرشحى الرئاسة يدعم التحول الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسم كامل، المتحدث باسم حملة المرشح الرئيسى فريد زهران، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرشحي الرئاسة يأتي لأول مرة ويمثل بادرة لخطوة تفتح المجال بين الأحزاب والسلطة الحاكمة "الرئيس والحكومة والجهات التنفيذية"، بما يضمن وجود مسار حقيقي وتواصل مع الأحزاب السياسية.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن المرشح الرئاسي فريد زهران قدم مجموعة من الطلبات لما يمكن البناء عليه لدعم التحول الديمقراطى في مصر، كما سيتم تقديم البرنامج الانتخابي للحزب والذي به رؤية متكاملة للقطاعات المختلفة، مشددا أن كل ذلك خطوة في اتجاه التحول الديمقراطى لأن مصر تستحق أن تكون دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

وأوضح أن الحزب المصري الديمقراطي خاض الانتخابات الرئاسية حرصا على المشاركة والاشتباك في المعترك الانتخابي وحتى تكون فرصة للانتشار والتعريف برسالة الحزب، وتطلعا لأن تكون الانتخابات بداية للتحول الديمقراطى يتبعه خطوات كبيرة أخرى نتطلع إليها.