شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: وفرنا ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية لإيصال اللقاحات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم بشأن حالة الطوارئ الصحية بإقليم شرق المتوسط، بالنسبة لتلبية حاجة غزة للقاحات المهمة، فإنه فى الوقت الحالى نعمل مع اليونيسيف، والهلال الأحمر وخاصة فى مصر لتقديم اللقاحات وأول شحنة لقاحات ستصل شحنة فى 23 ديسمبر، وستضم 5 لقاحات، مضيفة، إن هناك شحنة أخرى ستصل فى 28 ديسمبر، وستشمل 5 لقاحات أيضا.

وأضاف، أن حفظ اللقاحات مهمة جدا، وعدم وجود الوقود والكهرباء يمثل مشكلة كبيرة والمنظمة قامت بشراء الثلاجات التى تعمل بالطاقة الشمسية، ونعمل مع الهلال الأحمر فى مصر، واليونيسيف لإيصالها إلى غزة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 19 حالة طوارئ فى منطقة شرق المتوسط - من النزاعات في غزة إلى الحصبة والكوليرا في اليمن - مما يؤدى إلى تراجع الحالات والنتائج الصحية، وإضرار أو تعطيل النظم الصحية، وفى نهاية المطاف عرقلة أو عكس اتجاه التقدم بشأن أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن النظم الصحية القوية أمر حيوى للحد من معدلات الاعتلال والوفيات وتحسين النتائج الصحية، وتلعب النظم الصحية دوراً حاسماً في تقليل الفوارق والمضي قدماً نحو دفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.