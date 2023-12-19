شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة خطباء المكافأة على غير بند التحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لمسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين لجميع خطباء المكافأة المعتمدين على غير بند التحسين.

فعلى الراغبين في التقدم للمسابقة ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2v20dmLJsh7yd-D9jQJmfZKAm4q2Ur1owAkH8qNh0Mu3aQ/viewform?usp=sf_link

من ناحية أخرى، وفى إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تقام يوم الاثنين القادم الموافق: 25/ 12/ 2023م بعد صلاة العشاء (66) ندوة علمية ضمن برنامج "أئمة الحديث الدعوي" تحت عنوان: "الإمام الترمذى (رحمه الله) .. نشأته وحياته وجهوده العلمية".