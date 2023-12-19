شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن توقف خدمة الإسعاف شمال قطاع غزة لنفاد الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبدالجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى، توقف الخدمة الإسعافية فى شمال قطاع غزة بسبب نفاد الوقود بمحطة سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن الوضع الصحى فى شمال قطاع غزة مأساوى لا سيما بعد حصار مستشفيين بالمنطقة.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف فى شوارع مدينة غزة، مؤكدا استحالة الوصول إلى الحالات المرضية العادية الطارئة جراء القصف الإسرائيلى.

وكان السفير الفلسطينى فى ماليزيا وليد أبوعلي، قال إن إسرائيل تمارس إرهابا مجرما بحق الشعب الفلسطيني، على الرغم من كل المواقف الدولية المناهضة لهذه الممارسات والمؤيدة لعدالة القضية الفلسطينية.

وقال أبو على فى تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد متر مربع آمن فى قطاع غزة، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف كل متر مربع من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأوضح أن 2.5 مليون فلسطينى مستهدفون فى قطاع غزة والاحتلال الاسرائيلى يستهدف المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس ومخيمات اللاجئين، قائلا: "إن كل الأراضي الفلسطينية مستباحة لهذا العدو المحصن بالفيتو الأمريكي".. مضيفا :"لا أحد يستطيع أن ينكر أن الشارع العام فى كل دول العالم مناصر ومؤيد للقضية الفلسطينية".