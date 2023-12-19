رئيسة المجر تهنئ الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

وقالت رئيسة المجر للرئيس السيسي- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)- "تهانينا لإعادة انتخابك لفترة رئاسة ثالثة" مضيفة أن هناك العديد من المصالح المشتركة بين المجر ومصر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012