شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجر تهنئ الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024.
وقالت رئيسة المجر للرئيس السيسي- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)- "تهانينا لإعادة انتخابك لفترة رئاسة ثالثة" مضيفة أن هناك العديد من المصالح المشتركة بين المجر ومصر.
وأضافت: "دعونا نعمل سويا لتعزيز الصداقة بين البلدين".. مستعيدة الذكريات الجميلة خلال زيارتها الأخيرة لمصر.
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