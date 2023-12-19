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رئيسة المجر تهنئ الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

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القاهرة - سامية سيد - هنأت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت رئيسة المجر للرئيس السيسي- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)- "تهانينا لإعادة انتخابك لفترة رئاسة ثالثة" مضيفة أن هناك العديد من المصالح المشتركة بين المجر ومصر.

وأضافت: "دعونا نعمل سويا لتعزيز الصداقة بين البلدين".. مستعيدة الذكريات الجميلة خلال زيارتها الأخيرة لمصر.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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