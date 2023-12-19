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وزير الدفاع الأمريكى: جهود مصر وقطر ساعدت على الإفراج عن المحتجزين بغزة

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن جهود مصر وقطر ساعدت على الإفراج عن المحتجزين بغزة.

 

أضاف "أوستن" خلال مؤتمر صحفى من العاصمة القطرية الدوحة، أن دعم إمكانيات قاعدة العديد العسكرية الأمريكية سيدعم قواتنا لسنوات قادمة".

 

أشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن هجمات الحوثيين أثرت بالفعل على الاقتصاد العالمي.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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