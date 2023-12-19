شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: جهود مصر وقطر ساعدت على الإفراج عن المحتجزين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن جهود مصر وقطر ساعدت على الإفراج عن المحتجزين بغزة. أضاف "أوستن" خلال مؤتمر صحفى من العاصمة القطرية الدوحة، أن دعم إمكانيات قاعدة العديد العسكرية الأمريكية سيدعم قواتنا لسنوات قادمة". أشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن هجمات الحوثيين أثرت بالفعل على الاقتصاد العالمي.

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