"الزراعة" و"الفاو" تنظمان دورة تدريبية لـ120 مزارعا بأسوان حول أفضل الممارسات الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) نظمت دورة تدريبية ل120 مزارعا في محافظة أسوان، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، في إطار مشروع زيادة إنتاجية المياه للزراعة المراعية للتغذية، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

وقال خليل - في بيان اليوم الثلاثاء - إن هذه الدورة التدريبية عقدت تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأضاف أن الدورة تشتمل على تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية، وكذلك استدامة خصوبة التربة والمحافظة على مستويات العناصر الغذائية في التربة، وذلك عن طريق تعويض استنزاف العناصر الغذائية والاهتمام بالتسميد العضوي، مما له من أثر على تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية.

وأشار مدير معهد المحاصيل الحقلية إلى أن التدريب شمل أيضا استخدام طرق الرىدي الحديثة وأهمية الاستخدام الأمثل لمياه الري، كما تم تدريب المزارعين على المكافحة المتكاملة للحشائش والأمراض والآفات، من خلال تطبيق مدارس المزارعين الحقلية.

وفي سياق متصل، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، تابع مدير معهد المحاصيل الحقلية بمتابعة زراعات القمح في محافظة أسوان والإنبات وحصر المساحات على الواقع، فضلا عن متابعة الحقول الإرشادية.