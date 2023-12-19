بالرقم القومي.. نتيجة المرحلة الثانية للمقبولين بالمدن الجامعية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت جامعة الأزهر، أسماء المقبولين بالمرحلة الثانية للتسكين بالمدن الجامعية، لطلاب وطالبات الفرقة الأولى "المستجدين" والمتخلفين عن التقدم من المرحلة الأولى.

وأتاحت جامعة الأزهر، الاستعلام عن أسماء المقبولين بالمدن الجامعية عبر الرقم القومي عن طريق الرابط التالي: هنا

وكشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أنه تجرى حاليا رفع أسماء المقبولين بالمدن الجامعية عبر الموقع الإلكتروني، وسيتم الانتهاء من رفع جميع أسماء المقبولين ظهر غد الأربعاء.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن أعمال تسكين الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية للمرحلة الثانية، تبدأ السبت المقبل ولمدة أسبوع، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد جدول التسكين، وسيتم إعلانه للطلاب.

وتستعد جامعة الأزهر لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، حيث ينتهي الفصل الدراسى الأول الخميس الموافق 4 / 1 / 2024، على أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 6 / 1 / 2024، على أن تكون نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول الأربعاء الموافق 24 / 1 / 2024.

وحدد مجلس جامعة الأزهر بداية إجازة نصف العام من السبت الموافق 27 / 1 / 2024 حتى الخميس 8 / 2 / 2024، الفصل الدراسى الثانى، أما بدء الدراسة في الفصل الدراسى الثانى ستكون السبت الموافق 10 / 2 / 2024، على أن تكون نهاية الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى الخميس الموافق 30 / 5 / 2024، وبداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وبداية امتحانات التصفية السبت الموافق 7 / 9 / 2024.

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