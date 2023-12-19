رئيس حملة السيسي: الرئيس فتح قنوات الاتصال مع القوى السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على استقبال الرئيس اليوم لمنافسيه في الانتخابات الأخيرة ، قائلًا إنه تقليد راقٍ وغير مسبوق ويؤسس لتقاليد سياسية محترمة ومساحات مشتركة واسعة.

وأضاف "فوزي" عبر حسابه على فيس بوك، قبل قليل: في تقليد راقٍ وغير مسبوق ويؤسس لتقاليد سياسية محترمة ومساحات مشتركة واسعة، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية المهيب، المرشحين المنافسين على منصب رئيس الجمهورية.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الرئيس رحب بالمرشحين واستمع لهم، وفتح الباب لقنوات التواصل الفعالة والمستمرة بين القوى السياسية المختلفة ومؤسسة الرئاسة.

وتابع: تشرفت بحضور اللقاء، وسعدت بالاستماع لما دار فيه من حديث مهم وعميق، ومن قبلها تشرفت برئاسة الحملة الانتخابية للرئيس التي أتمنى أن أكون قد وفقت أنا وزملائي بالحملة في أداء واجباتها على النحو المسؤول والمأمول.

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