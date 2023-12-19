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طعنة نافذة بسكين.. الأم المتهمة بقتل ابنتها: "مبتسمعش الكلام"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل ابنتها بدار السلام.

اعترفت الأم بارتكاب الجريمة، نافية قصدها قتل طفلتها "مكنش قصدي أموتها.. مبتسمعش كلامي خالص".

كان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بمقتل طالبة على يد والدتها، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

تبين من المعاينة أن الأم اعتدت على ابنتها البالغ من العمر 13 سنة بالضرب وطعنتها بسكين في الظهر خلال مشاجرة بينهما ما أدى لوفاتها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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