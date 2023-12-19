نجيب يطلب تطليق زوجته: " بترجع بليل وريحتها كلها خمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام" نجيب. ح"، 36 سنة، سائق، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطلب تطليق زوجته: "شغلها كله مع الرجالة.. بترجع بليل ريحتها كلها خمور".

وقال الزوج في دعواه رقم 148 لسنة 2022: "تزوجت من دعاء بعد التعارف عليها أثناء طلبها سيارة أجرة لتوصلها لمكان بعيد، من هنا تولدت بيننا علاقة عاطفية، لتكرار الموقف نفسه، وبعد مرور شهرين على التعارف وجدت نفسي اتقدم لخطبتها رغم معرفتي بخروجها من منزل أهلها ليلاً ورجوعها صباحًا".

وأضاف مقيم الدعوى: "بالفعل تم الزفاف خلال سنة، ووافقتها على تصرفاتها لكوني بجانبها ولم أتركها حتى تعود للمنزل، وشرطها الوحيد خلال الاتفاق على الزواج هو الاستمرار بعملها، لكني لم أعلم أنها تطلب المستحيل بعد الزواج "بتفضل نايمة طول النهار وتنزل بليل"، لم تملك الوقت لمنزلها وزوجها.

وتابع: "لم تقتنع بالمصاريف التي تحصل عليها يومياً وتفضل العمل الذي يقوم بإدخال على الأقل باليوم الواحد 1000 جنيه، قمت بمقارنة حبي واختيارها للعمل وكان الاختيار الصادم هو البقاء في عملها والخروج من منزل الزوجية دون عودة، ولم أجدها بكل الأماكن التي تتواجد فيها حتى الآن".

وأكمل: "بعد بحث دام 8 شهور ولم أجدها، لم يكن أمامي إلا الذهاب إلى محكمة الأسرة للتخلص من العار الذي يلاحقني، وتقدم بدعوى تطليق لا تزال منظورة حتى الآن".