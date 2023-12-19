ضبط سيارة مُحملة بـ 1.200 مليون صاروخ ألعاب نارية والقائمين على تصنيعها وترويجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) أثناء قيادته سيارة "ربع نقل" محمل عليها (60 كرتونة تحوي "ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام" بإجمالي 1.200 مليون صاروخ "لعب أطفال".

بمواجهة المتهم أقر بأن المضبوطات ملك (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) أمكن ضبط الأخير واعترف بتحصله على المضبوطات من (آخر "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته (50 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفين الأحجام والأشكال- كمية كبيرة من خامات التصنيع والفوارغ المعدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع).

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي في النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع وترويج الألعاب النارية.