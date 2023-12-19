احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 10 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن تحرير 62672 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 10803 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و405 مخالفة السير بدون تراخيص، و144 مخالفة الدراجات النارية، و1462 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.