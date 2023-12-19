قتلها في بيت والدها.. قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بالتخلص من زوجته في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة الكلية، بتجديد حبس "محمود" عاطل، 15 يومًا، لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بسكين.

وطالبت النيابة العامة استعجال تحريات البحث الجنائي عن الواقعة، وتقرير الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وكانت النيابة العامة، صرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بقيام شاب بقتل زوجته داخل منزل والدها طعنا بسكين.

انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أن المجني عليها تعيش مع أهلها بعد أن تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات بينهما.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.