المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في الحشيش بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات بمنشأة ناصر.

كشفت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا مخدر "الحشيش" بغرض الاتجار، كما حازا "كتر" يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر للضرورة المهنية أو الحرفية.

تقرير المعمل الكيماوي بين أن المتهمين بحوزتهما 11 قطعة حشيش المدرج على "جدول المواد المخدرة".

نسبت النيابة للمتهمين تهمتي الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض.