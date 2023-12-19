أمين عام رابطة العالم الإسلامى يشيد بعمارة المساجد فى مصر: مبنى ومعنى.. صور

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنه) بالقاهرة، وخلال الجولة استمع الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى إلى شرح تفصيلى من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول أعمال التطوير التى تمت بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنه)، وما تم من تجديدات بالمسجد، وما يتم فى مصر من عمارة كبيرة وغير مسبوقة مبنى ومعنى لبيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت.

وأشار وزير الأوقاف خلال الجولة إلى أن هناك الكثير من الأنشطة الدعوية والقرآنية التى تتم بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنه) وتحظى بإقبال كبير من رواد المسجد، وفى يوم الجمعة القادمة سيتم قراءة سورة الكهف الساعة العاشرة صباحًا، ثم عقب صلاة الجمعة تُعقد مقرأة الجمهور، ثم فقرة ابتهالية، ثم يقام مسرح عرائس للأطفال، ثم تكريم لعدد 20 من حفظة القرآن الكريم برواية حفص، وأربعة من حفظة القرآن الكريم بالقراءات العشر، هذا بالإضافة إلى برنامج ختم القرآن الكريم (صحح تلاوتك) الذى يتم عقده يوميًا عقب صلاة العشاء فضلًا عن الدروس الدعوية المتتابعة بالمسجد.

من جانبه أشاد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى بالتطوير الكبير لمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضى الله عنه) بالقاهرة، وبجهود الدولة المصرية فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.