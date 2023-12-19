شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أعمال التجهيزات النهائية لمركز العزيمة الجديد التابع للصندوق بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج، من حيث تجهيز المركز بجميع أعمال الأثاث وتوفير أنشطة التأهيل للمتعافين من الإدمان، ومن المقرر أن يستفيد من المركز سنويا قرابة 5 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة ،وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.



اختيار الهيكل الإدارى لمركز العزيمة لعلاج الإدمان بسوهاج

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتجهيز جميع مراكز العزيمة الجديدة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والمقرر افتتاحها قريبا بكافة المستلزمات وتوفير الخدمات العلاجية وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة حيث من المقرر افتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال الفترة المقبلة في محافظات " الجيزة وقنا والشرقية ودمياط وسوهاج وأسوان"

وفى نفس السياق، حرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج على حضور لجنة اختيار الهيكل الوظيفي من إداريين وعمال وفنيين لمركز العزيمة بسوهاج، للتأكد من تطبيق المعايير لاختيار من تنطبق عليه الشروط، كما تفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة الدكتور حسان نعمانى مركز العزيمة الجديد التابع للصندوق بالتعاون مع جامعة سوهاج للاطمئنان على جاهزية المركز للافتتاح قريبا، حيث يتضمن المركز 3 عيادات خارجية لاستقبال المرضى، وحجز داخلى، ويتضمن المركز أيضًا خدمات سحب السموم والتأهيل - صالة جيم – مكتبة – مسرح – قاعات تدريب – أنشطة رياضية – تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية - ملعب كرة قدم - ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى ، كما يوفر المركز ما يقرب من 80 فرصة عمل لأبناء محافظة سوهاج.

كما تفقدا أنشطة "بيت التطوع " التابع للصندوق داخل جامعة سوهاج ،حيث يتم تنفيذ أنشطة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة كذلك تصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة ، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023 " من خلال متخصصين لدى الصندوق.