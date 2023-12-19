شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليونانى يهنئ الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم وزيرالدفاع اليونانى نيكولاوس ديندياس، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 .

وقال وزيرالدفاع اليونانى، في تغريدة له على منصة "تويتر" (اكس حاليا ) اليوم : عبرت عن تهانينا بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس السيسي وأكدت على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين اليونان ومصر من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك خلال زيارتي الرسمية لمصر اليوم والتي شهدت لقائي مع الرئيس السيسي".