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وزير الدفاع اليونانى يهنئ الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

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القاهرة - سامية سيد - قدم وزيرالدفاع اليونانى نيكولاوس ديندياس، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 .

وقال وزيرالدفاع اليونانى، في تغريدة له على منصة "تويتر" (اكس حاليا ) اليوم : عبرت عن تهانينا بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس السيسي وأكدت على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين اليونان ومصر من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك خلال زيارتي الرسمية لمصر اليوم والتي شهدت لقائي مع الرئيس السيسي".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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