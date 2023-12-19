شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيفية استخدام ماكينات الصراف الآلى لتذاكر المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ، الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع الإدارة العامة لإيرادات الركاب بالخطين الأول والثاني لتوجيه و مساعدة المواطنين على إستخدام ماكينات الصراف الآلي TVM بعد تركيبها وتشغيلها بـ محطات المترو بالخط الاول والثانى.

وتم تخصيص فريق عمل من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بشركة المترو بالتعاون مع فريق عمل من إدارة إيرادات الركاب بالخطين الأول والثاني ، حيث يتواجدون على ماكينات الصراف الآلي TVM لتقديم المساعدة و التعريف بالخدمات التى تقدمها الماكينة ، و تلاحظ منذ بدء اليوم الأول لدخول الخدمة المميكنة الجديدة تخفيف الزحام على شبابيك التذاكر و مكاتب الإشتراكات .

يذكر أن الشركة أعلنت فى بيان سابق أنه قد تم وضع و تفعيل ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الإشتراكات و شحن محفظة التذاكر وتم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات والتى تتميز بسهولة الإستخدام من خلال شاشة سهلة الإستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الإختيار ، و تتيح الماكينات الآليه الصراف الآلي TVM الخدمات التالية :-

- بيع تذاكر الرحلة الواحدة الغير مخفظه حتى 10 تذاكر فى العملية الواحدة .

- بيع وشحن محفظة التذاكر .

- تجديد اشتراكات الجمهور و إعادة شحن محفظة التذاكر .

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 _10 _ 20 _ 50 _ 100 _ 200 جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

كذلك يمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون والتى تعتبر خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة إستخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الإلتزام بهم فى محطات الخروج.

وتسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لتقديم كل ما هو حديث ويساهم فى رحلة مريحة سريعة آمنة لجمهور الركاب من مستخدمي الخطين الأول والثانى .

وختاما ناشد" أحمد عبدالهادي بكير " المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بـ مترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .