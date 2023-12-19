شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام دولية تبرز فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وسائل إعلام دولية اليوم الثلاثاء، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بولاية رئاسية جديدة، والمشاركة الكثيفة للناخبين فى عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024.. منوهة بالدعم الكبير الذى يحظى به الرئيس السيسى لدى جموع المصريين والذى انعكس فى نسبة المشاركة التى بلغت 66.8 %.

ففى لندن .. نوهت صحيفة "الجارديان" البريطانية بفوز السيسي بولاية رئاسية جديدة حيث نقلت عن الرئيس قوله في كلمة ألقاها بعد إعلان النتائج : "لقد اصطف المصريون للتصويت ليس فقط لاختيار رئيسهم للفترة المقبلة، بل للتعبير عن رفضهم لهذه الحرب اللاإنسانية أمام العالم أجمع".

وسلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الضوء على إشادة أنصار الرئيس بالاستقرار الذي حققه بالفعل على مدار السنوات الأخيرة في منطقة تموج بالحروب والأزمات والصراعات.

وفي واشنطن .. ذكر تقرير لوكالة (ميديا لاين) الأمريكية أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثالثة يأتي وسط تحديات جمة كما أن هذا الفوز من شأنه أن يشكل مستقبل مصر خلال السنوات المقبلة.

وقالت الوكالة - في تقريرها الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء - :"إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أمس الاثنين إعادة انتخاب الرئيس السيسي لولاية أخرى مدتها ست سنوات بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد".

وأشار التقرير الضوء على إعلان رئيس هيئة الانتخابات الوطنية المستشار حازم بدوي، النتائج، معلنا أن انتخابات هذا العام شهدت إقبالا تاريخيا من الجمهور المصري ، ففي 9376 مركز اقتراع على مستوى البلاد صوت المصريون في 11 ألفا و631 لجنة فرعية يشرف عليها أكثر من 15 ألف قاض وأدلى ما يقرب من 66.8% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية هذا العام، أو 44.7 مليونا من أصل 67.3 مليونا بشكل عام.

ومن جانبها .. علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بالقول : "إن ولاية الرئيس السيسي الجديدة يواجهها تحدي توسع نطاق الحرب على غزة".

وفي نيودلهي ..أبرزت صحيفة "ذا هندو" الهندية فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة في انتخابات جرت في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية وتحاول إدارة مخاطر الحرب على غزة.

وفي إسلام آباد .. ركزت صحيفة "بيزنيس ريكوردر" الباكستانية الضوء على إعادة انتخاب الرئيسي السيسي بنسبة 89.6% من الأصوات بعدما بلغت نسبة المشاركة "غير المسبوقة" 66.8 % من الناخبين.

وفي برن .. علق موقع "ريو تايمز"السويسري على فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة قائلا : "إن فوزه بأغلبية كبيرة يظهر حجم الدعم الكبير الذي يحظى به على الرغم من التحديات الاقتصادية".

وقال التقرير : "إن فترة ولاية السيسي قد اتسمت بالاستقرار وأن أكثر من 39 مليون مصري صوتوا لصالح السيسي الذي قاد البلاد لمدة عشر سنوات منذ صعوده للسلطة"..مشيرا إلى أن نسبة المشاركة المرتفعة بين الناخبين تشير إلى مشاركة قوية في العملية السياسية في مصر.