دهسه بالسيارة.. ضبط شخص قتل فني ميكانيكا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مصرع فني ميكانيكا؛ اصطدمت به سيارة مجهولة حال عبوره الطريق.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوفاة (فني ميكانيكا بإحدى الهيئات) متأثراً بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر اصطدام سيارة مجهولة به "ولاذت بالفرار" حال عبوره الطريق أعلى أحد الكباري بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وتم ضبط قائد السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.