عصابة الأجانب.. ضبط 5 أشخاص سرقوا هاتف سيدة ونجلتها بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول")؛ لقيامهم بالاستيلاء على هاتف محمول من (إحدى السيدات ونجلتها) كرهاً عنهما مستخدمين في ذلك سلاح أبيض "سكين" حال سيرهما بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

كما ضبطت أجهزة الأمن 3 أشخاص؛ لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب واعترفوا بارتكاب 3 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية"، مقيم بالقليوبية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.