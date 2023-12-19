بحوزته أدوات شعوذة.. ضبط عاطل نصب على مواطنين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية شخص بالإسكندرية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والنفسي والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (عاطل، مقيم بمحافظة كفرالشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة – هاتف محمول) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.