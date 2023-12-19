الصحة: توفير 141 ألفًا و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع فروع "فاكسيرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم توفير 141 ألفًا و500 جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وأكد عبد الغفار - في بيان اليوم الثلاثاء - أهمية اللقاح في خفض احتمال الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وخفض احتمال الإصابة بمضاعفات مرضية خطيرة بسبب الإنفلونزا، والحاجة للبقاء في المستشفى أو الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا.

وتابع أن لقاح الإنفلونزا الموسمية عبارة عن حقنة تعطي بإبرة في الذراع، حيث تنشط الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، موضحًا أهميته للبالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وأصحاب المناعة الضعيفة مثل المصابون بأمراض مزمنة كالربو وأمراض القلب والكلى والكبد والسكري، ومن سبقت إصابتهم بسكتة دماغية والأطفال الصغار خاصة الذين يبلغون 12 شهرًا أو أقل.

وأضاف أنه تم توفير 42 ألفًا و676 جرعة من لقاح المكورات الرئوية، حيث أن فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة فترة ملائمة لنشاط عدد كبير من الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الكثير من الأمراض المتعلقة بالأمراض التنفسية أخطرها الالتهاب الرئوي.

ولفت إلى أن اللقاح يستهدف الأطفال خاصة دون سن 5 سنوات، ويعتبر تطعيم المكورات الرئوية من أهم التطعيمات الإضافية لحماية الأطفال من الالتهاب الرئوي، والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي وكبار السن فوق 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة في مقدمتهم مرضى القلب والصدر والسكري أو أمراض الكبد والمدخنين والأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية.

من جانبه، قال العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) الدكتور شريف الفيل إن الشركة توفر جميع الأمصال واللقاحات والتطعيمات الروتينية بجميع فروعها.

وأضاف أن الشركة توفر الخدمات العلاجية على نفقة الدولة بتخصصات الباطنة والجهاز الهضمي، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض القلب والعظام، والجلدية ، بالإضافة إلى تخصصات أكثر دقة كالسكر، والأمراض الخاصة بالغدد الصماء والحساسية والمناعة، والأسنان والوراثة وذلك تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء والأخصائيين والاستشاريين.

وأوضح أن الشركة توفر أيضًا خدمات الفحص الطبي من أشعة وتحاليل، وتوفير كافة أكياس الدم بجميع الفصائل ومكونات الدم من بلازما، وصفائح دموية من خلال بنك الدم بفاكسيرا على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع بما فيهم الإجازات الرسمية لسهولة إتاحة خدمات نقل الدم، مشيرًا إلى أن الوحدة العلاجية توفر خدماتها الطبية لمرضى الثلاثيميا والهيموفيليا.