شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة مساعدات سعودية وأخرى بلجيكية مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش الدولي، اليوم الثلاثاء طائرتين تحملان مساعدات إنسانية وإغاثية مقدمة للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأكد مسئول بالهلال الأحمرالمصري - في تصريحات - أن الطائرتين قادمتين من السعودية وبلجيكا، وتحملان كميات من المساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة.

وأوضح المصدر، أنه يتم تخزين المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية بالعريش، ومناطق أخرى للتجهيز والنقل تباعا إلى ميناء رفح البري؛ لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة.