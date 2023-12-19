شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يقضى بوقف الدعوى لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم ٧٨/١٨٢٣٥ بوقف قرار الـ دعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين. الدعوى مقامة من: 1: مصطفى شعبان محمد محمود 2: أحمد جمال يحيى يوسف ضد نقيب المحامين بشأن تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٢/٢٠ وإلزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الأصلية.

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