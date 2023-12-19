الكوابيس تلاحق المواطن الإسرائيلى بسبب طوفان الأقصى.. انفوجراف

القاهرة - سامية سيد - التوتر بات يهيمن على المجتمع الإسرائيلى، منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى، وهو ما يرجع فى جزء كبير منه إلى الشكوك الكبيرة حول قدرة حكومة نتنياهو على إدارة الأمور وتحقيق الأمن للمواطن.

فبحسب دراسة أجرتها جامعة يافا، فإن 60% من المجتمع الإسرائيلى بات يعانى من اضطرابات التوتر الحاد، بعد عملية طوفان الأقصى.

وقالت سفيتلانا فيزالينسكى المشرفة على الدراسة من جامعة يافا، لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن المعدل المذكور من حالات التوتر الحاد غير مسبوق عبر مختلف الحروب التى دخلتها إسرائيل.

وأوضحت الدراسة أن المصابين بالتوتر الحاد الذين تعنيهم الدراسة هم من غير المتأثرين مباشرة بالحرب، إذ لم يسقط أحد أقاربهم بين القتلى أو تعرضت ممتلكاتهم للدمار ضمن عملية طوفان الأقصى.

وذكرت الدراسة أن من أعراض التوتر الحاد: "الاكتئاب، والكوابيس، ومحاولات الهروب من الواقع، وأعراض جسدية كتسارع ضربات القلب وكثرة إفراز هرمونات التوتر".

وتابعت الدراسة أن التوتر الحاد قد يؤدي لمرض اضطراب ما بعد الصدمة. وأشارت إلى أن الشباب هم أغلب ضحايا التوتر الحاد منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وتوافقت الدراسة، مع إجراء دراسة من جامعة تل أبيب تقارن بين مستويات التوتر بين عملية طوفان الأقصى وحرب صيف 2014، إذ ارتفعت معدلات التوتر الشديد إلى 7% لصالح طوفان الأقصى والتوتر المتوسط بنسبة 19%.

يذكر أن الدراستين أفادت إحداهما بإصابة 40% من الإسرائيليين بالاكتئاب منذ بداية طوفان الأقصى، بينما كشفت الثانية عن إصابة 30% باضطرابات ما بعد الصدمة.

كما كشفت دراسة عن أبعاد الضرر النفسي الذي لحق بالأهل أنفسهم، الذين هم على الخط الأول والمكشوف للحرب فى غزة لدى أبنائهم الصغار.

وتقول إحدى الأمهات "كنت أنام وسكيناً تحت وسادتي"، "وأخشى أن أترك أطفالي يغادرون المنزل"، وتقول أم أخرى بقلق، البيانات صعبة عن ارتفاع الكبير في مؤشرات الاكتئاب والتوتر بين العائلات في جميع أنحاء البلاد

ووأضافت أن المشاهد الصعبة من 7 أكتوبر، إلى جانب القتال وصفارات الإنذار، والقصص الصعبة للقتلى والمختطفين، تجعل الأمور صعبة بالنسبة للعديد من المنازل في إسرائيل، حتى تلك التي لم تتأثر بشكل مباشر بالحرب.

ويتضح من بيانات البحث أن حوالي ثلث الآباء "الوالدين" يبلغون عن أعراض ما بعد الصدمة التي تتجاوز النقطة الفاصلة السريرية التي تشير إلى وجود متلازمة ما بعد الصدمة، ومع ذلك أشارت الباحثات إلى أنه من المهم أن نتذكر أننا في أوج الحرب والتعرض للأحداث الصادمة مازال يحدث، وفقط يمكن تشخيص اضطراب ما بعد الصدمة بعد شهر من انتهاء الحدث الصادم.

وقالت إحدى الأمهات التي شاركت في الدراسة "جلبت طفلتي إلى النوم بجانبي في السرير، كنت أنام بسكين تحت الوسادة. كنت أقفل غرفة نومي كل ليلة. وأضافت "لعبت مع ابني وكان لطيفًا والشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه هو الأطفال المختطفين، وقالت أم أخرى كنت أخشى ألا أتمكن من الاستمتاع بهذه اللحظات الصغيرة الجميلة بعد الآن".

وذكرت أم أخرى مشاركة :"الأطفال الصغار يريدون الخروج إلى أماكن الترفيه وأنا قلقة للسماح لهم بمغادرة المنزل."

متغير آخر ركز عليه الباحثون كان بين زوج من الوالدين والاثنين متواجدون في المنزل، وزوج من الوالدين حيث تم استدعاء أحدهما للخدمة الاحتياطية. ووفقا لهم، فقد توقعوا العثور على مؤشرات أعلى من الصعوبة والتوتر والاكتئاب وما إلى ذلك بين الأزواج الوالدين حيث يكون أحد الزوجين في الاحتياط، ولكن لا يزال من المهم الإشارة إلى الاختلافات وهذه الصعوبة الكبيرة.

يتضح من البيانات أن حوالي 41% من الأزواج الوالدين الذين يتواجد أحدهما في الاحتياط يبلغون عن أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وذلك مقارنة بحوالي 30% من الأزواج الوالدين الذين ليسوا في الاحتياط .

كما تبين أن 40% من الأزواج الوالدين الذين يتواجد أحدهما في الاحتياط أظهروا مستويات شديدة من الاكتئاب، و36% أظهروا مستويات متوسطة من الاكتئاب. وكانت أعراض الاكتئاب التي تم فحصها هي التعب المفرط، ونقص الحافز، والحزن ومن بين الآباء الذين كانوا في المنزل، أظهر 19% فقط مستويات حادة من الاكتئاب.

وكتبت الصحيفة فى عنوان جانبى "أبلغ العديد من الآباء الذين شاركوا في الدراسة عن شعورهم بالذنب - لأنني أستمتع بالأشياء الصغيرة، وأن أطفالي بخير، وأنني أشتكي من أن الطفل ليس لديه روضة للأطفال بينما فقد الآخرون أغلى ما لديهم على الإطلاق".

وفيما يتعلق بالأسر التي لا يشارك فيها الزوجان في نظام الاحتياط، فقد تبين أن حوالي 66% من الوالدين يعانون من مستوى متوسط ​​أو مرتفع من الاكتئاب، "إن مستويات أعراض ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق مرتفعة بين جميع الآباء في إسرائيل، وبالطبع هي أعلى بين أولئك الذين تم استدعاء أزواجهم للاحتياط.

وفي مقاييس القلق، والتي تم التعبير عنها في الأعراض الجسدية مثل ارتعاش اليدين أو صعوبة التنفس وفي الأعراض العاطفية مثل الخوف من المستقبل، كان هناك اختلافات واضحة بين المجموعات، حيث تبين أن 38% من الأزواج الوالدين الذين كان أحدهما في الاحتياط أظهروا مستوى مرتفع غاية في الشدة من القلق وأن 22% افادوا بمستوى متوسط.

وقالت صاحبة الدراسة مور كلايينيكوف "في المجمل، أبلغ أحد الوالدين الذي يكون فيه أحد الزوجين في الاحتياط عن 1.5 أكثر لأعراض الإرهاق الأبوي والاكتئاب والتوتر والقلق، مقارنة بالأزواج الذين يكون كلا الزوجين في المنزل، وكذلك الأعراض الجسدية - الصعوبات الصحية التي لا تنبع من ظاهرة صحية مثل آلام البطن دون تفسير طبي - والمزيد من المشاكل السلوكية خلال فترة الحرب بين أطفالهم، فعندما يقع عبء تربية الأبناء بالكامل على عاتق أحد الوالدين فقط، فمن المتوقع أن يشعر أكثر بالإرهاق الأبوي".

وقارنت الباحثات الذين أجروا دراسات مماثلة حول تعامل الوالدين أيضًا أثناء فيروس كورونا، المؤشرات المختلفة في هاتين الحالتين الطارئتين الشديدتين، واكتشفوا مستويات عالية للغاية من الاكتئاب والقلق والتوتر خلال الفترة الحالية.

ويعاني حوالي 66% من الآباء حاليًا من مستوى متوسط ​​إلى مرتفع من الاكتئاب، مقارنة بـ 44% وقت فيروس كورونا.